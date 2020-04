Bolton : Frühling mit Collistar

Die italienische Marke startet mit drei neuen Pflege-Produkten in die warme Jahreszeit.

Der Frühling steht vor der Türe, höchste Zeit den Körper wieder in Topform zu bringen, findet man bei Collistar und bringt dafür drei neue Produkte auf den Markt. Das Anticellulitecryo-Gel ist die erste Anti-Zellulite-Behandlung in Parfümerien, die Kryo-Therapie und Aromatherapie einsetzt, um die unschönen Dellen an den Beinen zu behandeln. Das Unternehmen verspricht eine frische, leichte Textur, die sofort einzieht, eine kühlende Wirkung hat und sofort liftet.Der neue Precious Body Scrub hingegen beinhaltet von der ayurvedischen Tradition inspirierten Öle wie Öl der Damaszener-Rose, Sesam-und Neemöl. Die sollen die Haut revitalisieren, weich machen und mit wichtigen Nährstoffen versorgen. Gleichzeitig sorgen Zucker und Bernsteinpulver sorgen für die Peelingwirkung, während Papaya die Epidermis zum Strahlen bringen soll.Das dritte Produkt ist die Multivitamin Toning Lotion. Das milde Gesichtswasser wird nach der Reinigung verwendet oder wird wie eine Maske aufgetragen. Reich an Vitaminen und pflanzlichen Pflegeextrakten soll sie normale bis trockene Haut erfrischen und beruhigen.