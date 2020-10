Braun: Leistungsstarke Gadgets

Braun sorgt mit seinen neuen Speisezubereitungsgeräten für Verstärkung in der Küche.

In Zeiten von Social Distancing, in denen wir uns vermehrt in die eigenen vier Wände zurückziehen und des Öfteren selber kochen, werden kleine Küchengeräte gefragter denn je. Der deutsche Hersteller Braun hat kürzlich sein Angebot erweitert und stellt einige Neuheiten vor, die nicht nur das Zubereiten von Speisen und Getränken erleichtern, sondern auch optisch eine gute Figur machen.

Eyecatcher am Küchentisch

Zu den Neuheiten gehören die PowerBlend 3 Standmixer. Die drei Modelle sind mit der einzigartigen TriAction Technologie ausgestattet: Dank des dreieckigen Mixbehälters werden die Lebensmittel direkt in den Mischbereich geleitet. Mit den 800 Watt starken Geräten sollen Suppen, Smoothies und Crushed Ice leicht von der Hand gehen. Dank ihrer variablen Geschwindigkeiten und der zusätzlichen Pulsfunktion können zudem besonders feine Ergebnisse erzielt werden.

Wahre Alleskönner sind auch die neuen Modelle der MultiQuick 9 Serie von Braun, die wsich stärker als bisher präsentiert. Die bislang leistungsstärksten Stabmixer mit Active PowerDrive Technologie und 1.200 Watt schaffen mixen, aufschlagen, schneiden oder stampfen im Nu. Im Lieferumfang sind nun auch neue Zubehörteile enthalten, die sich dank des EasyClick Plus Anschlusses leicht anbringen lassen. Mit dabei sind nun unter anderem ein Schneide- sowie Eis-Crush-Messer. Die drei neuen Modelle – MultiQuick 9 MQ 9135XI, MQ 9147X sowie MQ 9187XLI sind außerdem mit der imode-Technologie ausgestattet, sodass die Geschwindigkeitssteuerung die präzise Zubereitung durch drei wählbare Modi erleichtert.

Unterstützung gibt's von Braun aber nicht nur für die Küche, sondern auch beim Bügeln dank der drei neuen Dampfbügeleisen TexStyle 5. Mit 2.800 Watt ist das Modell TexStyle 5 SI 5078 GY das stärkste im Bunde. Es verfügt unter anderem über eine abgerundete Bügelsohle, die das Bügeln in alle Richtungen und sogar rückwärts ermöglicht. Ebenfalls neu: Dank der FreeGlide 3D Technologie bleibt man nicht an Knöpfen oder Taschen hängen, verspricht der Hersteller.



Galerie: Braun Neuheiten