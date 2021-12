CASH Hit des Monats: Der Kraft-Riegel

Eigentlich ist Wäschewaschen für das "CASH-Hit des Monats"-Testteam keine großartig anzustrebende und an die große Glocke zu hängende Tätigkeit, sondern einfach nur selbstverständliche Notwendigkeit. Aber...

Fact Finding Mission Henkel Produktname: Persil Eco Power Bar

Produktkategorie: Waschmittel-Tabs

Gewicht pro Bar: 30 Gramm

Inhalt pro Packung: 30 Bars

Das Besondere: 1 Bar komprimiert für 4,5 kg Wäsche, die biologisch abbaubare Hülle löst sich bereits bei 20° Celsius auf.

Produktion & Vertrieb:

Henkel CEE

Erdbergstraße 29

1030 Wien

Tel.: +43 1 71104 0

www.henkel.at

Weitere Informationen:

Bettina Hintner/Brand Management Persil

Henkel Laundry & Home Care Austria

Tel.: +43 1 71104 2019

CASH Hit des Monats Dezember: Wäschewaschen

privat Was entdeckt denn Stefan Pirker, stv. Chefredakteur bei CASH, in seiner Waschmaschine? 1/6 Teilen privat Redakteur Karl Stiefel hat es auch schon gefunden und präsentiert stolz die neuen Persil Eco Power Bars. 2/6 Teilen privat Chefredakteurin Margaretha Jurik studiert die Inhaltsangaben. 3/6 Teilen privat Redakteur WIlly Zwerger ist bereit zum Wäschewaschen. 4/6 Teilen privat Dann mal hinein damit in die Trommel, denkt sich Redakteurin Christina Grießer. 5/6 Teilen privat Redakteurin Nataša Nikolić ist beim Wäschewaschen nicht allein, Lia überwacht das Geschehen wachsam. 6/6 Teilen

... während wir früher das klassische Waschpulver zuerst aus den berühmt-berüchtigten Trommeln und später dann aus den Plastikboxen schöpften, stellen die neuen Persil Eco Power Bars eine völlig neue Dimension des Wäschewaschens dar. Da wäre zum einen die minimalistische Kartonverpackung, die locker in eine Handtasche passt, was sich auch überaus positiv auf den Transport und somit die Logistikkosten aus wirkt. Und zum anderen besticht das soeben erst gelaunchte Produkt durch die völlig neu gestaltete Power-Bar-Optik, die wie schmucke Kraftriegel zum Lutschen daherkommen. Das zusätzlich Schöne dabei: Die Herstellung der neuartigen Waschmitteltabs verursacht zudem 30 Prozent weniger Emissionen als bisherige Tabs – in umweltschutzsensiblen Zeiten wie diesen kein uninteressanter Aspekt. Darüber hinaus sind die Bars kompakt und konzentriert kompaktiert, sodass einer für eine Waschladung von bis zu 4,5 kg Wäsche reicht. Außerdem sind sie mit einer biologisch abbaubaren Hülle überzogen, die sich im Wasser bereits bei einer Waschtemperatur von 20° Celsius auf löst. Wir sind bereits Fans.