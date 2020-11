cosnova lanciert unter der Marke Catrice Mascara-Verpackungen aus Rezyklat.

Die Bestseller-Mascara „Glam & Doll“ von Catrice ist seit einigen Wochen in vier Varianten mit einer Umverpackung aus Post Consumer Rezyklat (PCR) erhältlich. Damit kommt der Kosmetikhersteller seinen in der Corporate Responsibility-Strategie festgesetzten Zielen einen weiteren Schritt näher. Die Verpackung ist zu 80 Prozent aus PCR, konkret aus recycled Polyethylenterephthalat (rPET), gefertigt. Im Vergleich zur vorherigen Verpackung aus 100 Prozent Neu-Plastik spart das Unternehmen so pro Jahr 39 Tonnen Neu-Plastik ein und reduziert den CO 2 -Austoß damit um 70 Prozent (rund 92 Tonnen CO 2 ). Der Wasserverbrauch sinkt wegen des Rezyklat-Einsatzes um 35 Prozent jährlich.