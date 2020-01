Coty Beauty: Eyemazinger Augenaufschlag

Manhatten Cosmetics bringt mit Eyemazing Volume On Demand Mascara und Wonder'Ink Eyeliner Anfang des Jahres zwei neue Beauty-Produkte auf den Markt.

Ein leichtes Make-up am Morgen, ausdrucksstark am Nachmittag und ein Wow-Effekt am Abend, das verspricht die neue Wimperntusche von Manhatten Cosmetics. Denn durch eine spezielle Formel soll frau die Eyemazing Volume On Demand Mascara so oft nachtuschen können, wie sie will und das ganz ohne die Wimpern zu verkleben oder zu erhärten. Mit jedem Nachtuschen wird die Intensität erhöht, so kann individuell über das Volumen entschieden werden. Kombiniert werden kann die Mascara mit dem ebenfalls neuen und wasserfesten Wonder'Ink Eyeliner. Durch die feine Filzspitze ist ein präzises, einfaches Auftragen in nur einem Zug möglich, so der Hersteller. Dazu kommen intensiv-schwarze Farbpigmente mit ultra-matt Effekt und hoher Deckkraft, die für einen intensiven Blick sorgt, ohne zu verschmieren oder abzufärben.