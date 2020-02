Coty: Voluminöser, dichter, intensiver

Max Factor bringt vier neue Produkte für einen lebendigen Ausdruck auf den Markt, die ab sofort im Handel erhältlich sind.

Voluminöse Wimpern, perfekte Augenbrauen und einen makellosen Teint versprechen die Kosmetikneuheiten von Max Factor. So wurde die beliebte False Lash Effect Mascara um die Version Deep Raven Black erweitert. Sie soll einen noch dramatischeren, intensiveren Effekt erzielen. Dafür wurde mit aufhellenden blauen Pigmenten und einer volumengebenden Formulierung gearbeitet, welche die Wimpern dichter erscheinen lassen, während rabenschwarze Farbpigmente die Augen optisch hervorheben. Als erste Beauty-Marke bietet Max Factor zudem einen Wimpern-Primer mit ebenfalls blauen Pigmenten und volumengebenden Mikrofasern an, der die Tiefe der Mascara intensiviert und die Wimpern länger macht. Der neue Real Brow Fill & Shape gibt hingegen Augenbrauen eine natürlich aussehende Fülle und ist in drei Farbnuancen erhältlich. Abgerundet wird die Produktpalette vom Facefinity All Day Matte Panstik. Das Creme-Make-up in Stiftform lässt sich spielend leicht wie ein Lippenstift auftragen, deckt Unreinheiten ab und verleiht der Haut ein mattes und trotzdem lebendiges Finish.