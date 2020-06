CP Gaba: Duschen mit Hanfsamenöl

Die neuen Palmolive Duschgele mit Alge und Hanfsamenöl greifen den weltweiten Wellness-Trend auf.

CP Gaba lanciert neue Duschgele mit natürlichen Inhaltsstoffe und erweitert die Wellness-Range von Palmolive um die Varianten „Revitalisierend mit Algen & Lotusblumen“ und „Ausgleichend mit Hanfsamenöl und Kamille“. Die beiden Neuheiten setzen, wie die Namen bereits verraten auf Algen, Lotusblüten, Hanfsamenöl und Kamille. Der Inhaltsstoff aus der Alge wird bereits seit vielen Jahren für die Hautpflege verwendet, da sie den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt der Haut bewahrt. Und auch das Hanfsamenöl ist aktuell in der Kosmetik sehr gefragt. „Mit unseren zwei neuen Wellness-Duschgelen verbinden wir natürliche Premium-Inhaltsstoffe mit der entspannenden Wirkung eines Spa-Besuchs. So können Konsumenten ganz einfach Wellness zu Hause erleben“, so Stefanie Macher, Retail Shopper Marketing Manager Personal Care von CP Gaba.