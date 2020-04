CP Gaba: Neue Marke: Für die Zukunft now

Colgate-Palmolive (CP Gaba) bringt ein nachhaltiges Geschirrspülmittel auf den Markt, das über eine biologisch abbaubare Formel und eine vollständig wiederverwertbare Verpackung verfügt.

Galerie: für die Zukunft now.

CP Gaba 1/3 Teilen CP Gaba 2/3 Teilen CP Gaba 3/3 Teilen

Unter der neuen Marke "Für die Zukunft now." bringt CG Gaba ein Sortiment an nachhaltigem Geschirrspülmittel in die Regale. Die neue Serie ist in drei unterschiedlichen Varianten erhältlich und soll mit ihrem modernen Produktdesign vor allem eine jüngere Zielgruppe ansprechen.Das innovative Spülmittel basiert auf einer biologisch abbaubaren Formel, die sanft zur Haut ist. Es ist zudem frei von Farbstoffen und Mikroplastik. Die pflanzlichen Bestandteile des veganen Handspülmittels wirken auch bei starken Verschmutzungen, so das Versprechen des Herstellers. Die Flasche der neuen Marke besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff und kann recycelt werden, wenn zuvor das bedruckte Etikett entfernt wird.

Die neue Produktreihe wird in einer sogenannten Zero Waste Factory gefertigt. Dabei werden alle Produktionsschritte auf ein Minimum an Abfallentstehung reduziert. In den Müllvermeidungsprozess werden auch die Mitarbeiter eingebunden: Sie sammeln organische Abfälle aus der Kantine und kompostieren sie. Im Kampf gegen den Klimawandel übernimmt Colgate-Palmolive Verantwortung und verringert aktiv Abfall, Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen. Außerdem verpflichtet sich der Konsumgüterriese, Kunststoffverpackungen zu verwenden, die zu 25 Prozent aus recycelten Materialien bestehen und bis zum Jahr 2025 komplett auf 100 Prozent wiederverwertbare Verpackungen umzustellen.