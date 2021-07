CP Gaba: Stylisches Zähneputzen

Die drei neuen Colgate Elixier Zahnpasten sehen nicht nur schön aus, sondern enthalten auch Beauty-Inhaltsstoffe.

Als stylische Accessoires für stylische Badezimmer verstehen sich die neuen Zahnpastatuben von Colgate Elixier. Diese gibt es nun in folgenden drei Varianten: Die Sorte Gum Booster pflegt Zahnfleisch und Zahnschmelz mit einer Kombination aus Fluoridtechnologie und Hyaluronsäure. Die Variante White Restore wiederum entfernt oberflächliche Verfärbungen dank einer Mischung aus den drei Mineralien Kieselsäure-System, Kalziumpyrophosphat und Tetranatriumphosphat. Die Sorte Cool Detox schließlich sorgt für eine extra lang anhaltende Frische und ist zusätzlich mit Extrakten aus Kokosnuss und Aktivkohle angereichert.Zum Launch der Zahnpasta kooperiert Colgate mit der österreichischen Modedesignerin Marina Hoermanseder, die im Zuge dessen zum ersten Mal eine Kosmetiktasche entwarf. Ihr Markenzeichen – ein Ledergürtel mit Schnalle – ziert das limitierte Modell. Dazu greift Hoermanseder das Design der Colgate Elixir auf. So ist die Tasche nicht nur ein Hingucker im Bad, sondern auch ein eleganter Begleiter für unterwegs. "Colgate Elixir steht für modernes Design – genauso wie die Mode von Marina Hoermanseder. Deshalb rundet ihre exklusive Tasche das Beauty-Ritual auf ästhetische Art und Weise für die Konsumenten perfekt ab", so Katharina Bottig, Senior Retail Shopper Marketing Manager bei CP Gaba, Zweigniederlassung Österreich.