Mit den neuen Curaprox-Produkten soll Mundgesundheit und -hygiene nun so richtig Spaß machen.

Zahngesundheit für die Hosentasche

Mundgesundheit auf Knopfdruck

Galerie: Curaprox Produktparade

Curaden 1/5 Teilen Curaden 2/5 Teilen Curaden 3/5 Teilen Curaden 4/5 Teilen Curaden 5/5 Teilen

Die Black is White-Hydrosonic Schallzahnbürste soll schonend-sanft gegen alltägliche Verfärbungen an den Zähnen vorgehen, ohne dabei Zahn oder Zahnfleisch zu beschädigen. Passend dazu ist die Black is White-Tough Whitening Zahnpasta und der Black is White-Chew to the Beat vegane, zuckerfreie Whitening-Kaugummi beim Zahnarzt, in Apotheken und im Curaprox Onlineshop erhältlich. Der Name ist dabei Programm, denn die pechschwarze Farbe der Produkte entfernt Zahnverfärbungen mithilfe von Aktivkohle.Auch unterwegs gibt es jetzt keine Ausreden mehr für Mundhygiene. Das kompakte Curaprox Travel Set passt in jede Hosentasche und enthält ultra softe Zahnbürsten, die Whitening-Zahnpasta Be you sowie Interdentalbürsten für die schwer zugänglichen Zahnzwischenräume. Das Set ist in sechs verschiedenen Farben und mit sechs verschiedenen Zahnpasta-Aromen erhältlich.Mit der neuen Schallzahnbürste Hydrosonic easy wartet Curaprox mit einer Innovation auf: Die Schweizer Bürstenkopf-Technologie und das drei Stufen Reinigungs-System schützt Zähne und Zahnfleisch vor Schäden. Wer es lieber traditionell hat, greift zur Handzahnbürste. Da diese aber oftmals zu hart sind und daher zu Karies führen können, punktet die Curaprox Velvet mit Sanftheit und hocheffizienter Reinigung.