De´Longhi-Kenwood : Gesunder Jahresstart

Kenwood launcht zwei neue Slow Juicer, mit denen Saftkreationen leicht von der Hand gehen sollen.

Für all die gesunden Vorsätze, die sich viele bekanntlich rund um den Jahreswechsel vornehmen, hat Kenwood einen leistungsstarken Küchenhelfer parat. Dieser stellt hausgemachte Säfte im Nu her. Die frisch gepressten Obst- und Gemüsesäfte schmecken nicht nur gut, sondern bieten auch eine Vielzahl an gesundheitlichen Vorteilen, da sie etwa die Abwehrkräfte stärken. Mit den Slow Juicern von Kenwood gehen die Saftkreationen leicht von der Hand. Der PureJuice One JMP400WH und der PureJuice Pro JMP800SI entsaften in einem Slow-Verfahren, bei dem keine Nährstoffe verloren gehen. Das lässt sich auch im Glas beobachten, da durch die schonende Pressung die vollen Farbpigmente von Obst und Gemüse erhalten bleiben. In den (je nach Variante) rund 1,3 bzw. 1,5 Liter fassenden Tresterbehältern bleibt schließlich nur der reine, dank des Slow-Verfahrens extrem trockene, Trester übrig. Die Geräte punkten darüber hinaus mit ihren extra-leisen Induktionsmotoren sowie der integrierten RinseClean-Funktion, die die Reinigung erleichtert. Dazu muss man lediglich Wasser durch das Gerät laufen lassen.