De´Longhi, Kenwood und Braun haben zahlreiche Gadgets in petto, die Kochen, Backen und Co. zum Kinderspiel machen.

Die neue Titanium Chef Patissier XL von Kenwood erwärmt nicht nur die Herzen der Backfans, sondern mit nur einem Knopfdruck auch Schokolade und Teig, direkt in der Schüssel. Die Küchenmaschine eignet sich für Einsteiger in die Backkunst ebenso wie für passionierte Vollprofis, die sich an komplexere Rezepte heranwagen. Hinter dem Modell steckt eine leistungsstarke Technik mit zeitsparenden Assistenzfunktionen. Neben der patentierten Schüssel-Innenbeleuchtung verfügt die Titanium Chef Patissier XL auch über eine Wärmefunktion. In ihrer 7 Liter fassenden EasyWarm-Rührschüssel lässt sich damit ganz einfach Teig gehen oder Schokolade schmelzen. Mit dabei ist zudem eine zweiten 5-Liter-Rührschüssel, die sich bequem in der größeren Schüssel verstauen lässt. Dank der neuen integrierten EasyWeigh-Waage entfällt außerdem das externe Abwiegen der Zutaten. Das ist bei der Titanium Chef Patissier XL entweder direkt in der Schüssel oder in den Zubehörteilen möglich. Und davon gibt es so einige, denn mit 25 optionalen Zubehörteilen kann die, mit einem 1.400 Watt leistungsstarken Motor ausgestattete Küchenmaschine, auf über 60 Funktionen erweitert werden.

Braun feiert 100. Geburtstag

Be your own Barista