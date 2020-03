Die italienische Marke Depot – The Male Tools & Co. bietet Pflegeprodukte für hohe Ansprüche.

Die schlichte männliche Eleganz hält wieder Einzug: Angesagt sind edle Düfte, gepflegtes Schuhwerk, gestylte Haare und Bärte. Ausgiebige Pflege der selben ist dabei übrigens ein Muss.Die neuen Depot – The Male Tools & Co. Personal Fragrances bieten als Eau de Parfum sechs Duftrichtungen für jede Stimmung. Depot Classic Cologne ist dabei auch als Eau de Toilette erhältlich. Angeboten wird das klar strukturierte Produktportfolio mit übersichtlichem Produktdesign österreichweit in ausgewählten Friseursalons und Barbershops.