Der heuer lancierte Waschmaschinenreiniger vom Entkalkungsprofi durgol ist seit Kurzem auch bei Bipa und dm erhältlich.

Entkalkungsspezialist durgol hat bereits Anfang des Jahres den Launch seines ersten Waschmaschinenentkalkers angekündigt - seit Kurzem ist das Produkt auch im Handel bei Bipa und dm erhältlich. Metro Österreich bietet den Spezialentkalker bereits seit Mai in allen Filialen an. Der Neuzugang in der Entkalker-Range reinigt hygienisch, pflegt die Maschine von innen und sorgt dafür, dass lästige Gerüche sowie Kalkablagerungen verschwinden, die u.a. zur Entstehung gesundheitsschädlicher Bakterien führen. Der gesamte Inhalt der Flasche ist für eine Anwendung bestimmt. Vom Hersteller wird ein Einsatz alle zwei bis vier Monate empfohlen."Kalk entsteht oftmals da, wo Konsumenten ihn nicht sehen. durgol investiert als marktführendes Unternehmen kontinuierlich in die Forschung und Entwicklung von gleichermaßen wirksamen und schonenden Entkalkungs- und Reinigungsprodukten. Unsere jüngste Innovation, der durgol Waschmaschinen Reiniger & Entkalker sorgt für eine längere Lebensdauer Ihrer Waschmaschine und deren hygienische Reinheit. Wir freuen uns, dass das Produkt bereits guten Anklang im österreichischen Markt findet“, sagt Andreas Hunte, Director Marketing, R&D, International Sales sowie Mitglied der Geschäftsleitung Düring AG. durgol