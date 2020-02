Erdal: Das nachhaltige Duschgel

Die Frosch Senses Duschgele, deren Flasche aus 100 % Recyclat besteht, sicherten sich 2019 den Deutschen Verpackungspreis in der Kategorie Neues Material. Mit dem neuen Frosch Mono-Beutel aus 100 % HDPE mit abnehmbarer Banderole ging das Unternehmen zudem auch als Sieger in der Kategorie Nachhaltigkeit hervor und gewann darüber hinaus den Green Packaging Award 2019 in der Rubrik ARA-Sonderpreis. Erdal