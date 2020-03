Essity Austria: Auslaufschutz in neuem Look

Die Tena Pants sind nun in einem modernen Design erhältlich und sollen angenehm wie herkömmliche Unterwäsche sein.

Inkontinenz kann jeden treffen, Männer wie Frauen. Tena möchte Betroffenen absolute Sicherheit geben und bietet Pants an, die durch einen Dreifachschutz Auslaufen, Feuchtigkeit und Gerüchen vorbeugen. Dabei sollen sie durch das dünne und flexible, atmungsaktive Material sowie den elastischen Beinöffnungen so angenehm wie Unterwäsche sein. Nun erstrahlen die Produkte in einem neuen Look. Das Aussehen wurde den im vergangenen Jahr optimierten Tena Packungsdesign angepasst und sorgt nun für einen einheitlichen Markenauftritt im Regal. Die frische Optik soll für noch mehr Sichtbarkeit sorgen. Die Einweghosen sind dabei in den Saugstärken Discreet, Super und Plus erhältlich.