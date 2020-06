Essity Austria: Für einen gesunden Schlaf

Mit der Tena Discreet Normal Night erweitert Tena sein Sortiment an Inkontinenz-Produkten für die Nacht.

Tena Discreet & Silhouette Mix-Displays

Tena

Inkontinenz gerade nachts ist ein verbreitetes Thema. Eine interne Marktforschung von Tena hat ergeben, dass jede zweite Frau in der Nacht Einlagen verwendet, aber nur jede zehnte Frau nutzt spezielle Nachtprodukte, die sich wesentlich besser für die Umstände eignen. Dieses beträchtliche Marktpotenzial will Tena mit der neuen "Discreet Normal Night" nutzen und Betroffenen Sicherheit für dieses spezielle Bedürfnis geben. Das Produkt ist ab sofort erhältlich und für die stark wachsende Absorptionsstufe "leichte bis mittlere Inkontinenz" geeignet. Es hat eine spezielle Form für die Verwendung im Liegen. Dabei ist die Einlage 25 Prozent länger und im hinteren Bereich breiter als die meisten herkömmlichen Produkte und sorgt so für mehr Sicherheit im Schlaf. Außerdem verfügt die Einlage über elastische Seitenbündchen und eine um 45 Prozent höhere Saugfähigkeit, sodass Flüssigkeit sicher eingeschlossen wird, während der Geruchsschutz Fresh Odour Control mit Mikro-Frischeperlen Geruchsbildung verhindert.Für den POS steht ein aufmerksamkeitsstarkes 1/4-Chep-Display mit Coupons zur Verfügung, für die Konsumenten beim Kauf eines Tena Tagprodukts und eines Tena Nachtprodukts einen Rabatt von 1,50 Euro erhalten. Zusätzliche Online-Werbung und ein TV-Spot für das gesamte Tena Discreet Sortiment sorgen für eine zielgruppengerechte Aktivierung mit über 100 Millionen Kontakten.Darüber hinaus stehen dem Handel ab sofort zwei aufmerksamkeitsstarke Tena Mix-Displays mit einer neuen, abverkaufsgerechten Bestückung zur Verfügung. Neben den Tena Discreet Slipeinlagen und Einlagen enthalten die Displays nun auch die neuen Tena Silhouette Noir Slipeinlagen und Einlagen, die Diskretion auch in schwarzer Unterwäsche bietet.