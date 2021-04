Essity Austria: Neues Design für Cosy

Cosy Unser Liebstes Weiß erhält einen neuen Look, dem Maskottchen wird mehr Platz gewidmet.

Vor neuen Designs hat Cosy noch nie zurückgeschreckt, so bieten Limited Editions immer wieder neue Duftnoten und Verpackungs-Looks. Nun sieht der Klassiker neu aus: Cosy Unser Liebstes Weiß präsentiert sich mit dem rosa Tiger im Mittelpunkt. "Viele Familien lieben an Cosy die Markenqualität von drei verlässlichen Lagen und die Tatsache, dass ihr bevorzugtes Toilettenpapier in Österreich hergestellt wird. Darüber hinaus schätzen sie aber auch die Freude und hohe Emotionalität, die der Cosy Tiger vermittelt", sagt Leonie Sinz, Brand Manager Bathroom Tissue AT/CH bei Essity. "Und mit dem neuen Verpackungsdesign wollen wir den Cosy Tiger noch einmal ein Stück emotionaler zeigen."

Die drei erhältlichen Verpackungsgrößen (4, 10 und 20 Rollen) sind in recycelbaren Folien verpackt, die selbst zu 30 Prozent aus wiederverwertetem Plastik bestehen.