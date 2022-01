Tena entwickelt die Einwegslips Silhouette Noir weiter: Ein hüfthohes gewelltes Bündchen sorgt für ein angenehmeres Tragegefühl, gleichzeitig bietet es einen Auslaufschutz bei mittlerer Inkontinenz.

Der Markt für Pants-Produkte wächst im zweistelligen Bereich, Marktführer ist dabei Tena. Der Experte für Inkontinenzprodukte entwickelt daher seine Silhouette Einwegslips laufend weiter. Die neuen hüfthohen Produkte für einen femininen Look in Schwarz sind besonders fein und daher noch diskreter. Im Inneren der Produkte versteckt sich ein dünnerer Saugkern, der für überragenden Schutz und einen besonders angenehmen Tragekomfort sorgen soll.



Durch die Taillierung und die Farbe sehen die Slips wie gewöhnliche Unterwäsche aus und sollen so bei den Frauen punkten. Aber auch mit der neu designten Verpackung werden Kaufanreize gesetzt. So ist die Verpackung kleiner, um Shopper-Barriere zu überwinden, und das Material zu 17 Prozent dünner, wodurch man die Umwelt schonen will. Mit einem feminineren Look möchte Tena außerdem jüngere Käuferinnen ansprechen. Begleitet wird die Markteinführung im Jänner mit einer 360-Grad-Kampagne. Anzeigen in Kundenmagazinen, Online-Videos und eine Kampagne in sozialen Medien soll vermitteln, "dass Style keine Frage des Alters ist", wie es in einer Aussendung heißt.