Jo Malone London setzt bei seinen jüngsten Duftkompositionen auf Lavendel.

Jo Malone London von Estee Lauder Cosmetics bringt im März eine neue limitierte Kollektion heraus, die auf englische Lavendel setzt. Die Marke entführt mit ihrer Duftkollektion auf eine Reise in eine verzauberte Welt violetter Visionen, in der englischer Lavendel sich in lila Pfaden über die Landschaft legt. Das neue Trio "Wisteria & Lavender", "Silver Birch & Lavender" und "Lavender & Coriander" ist in Kürze exklusiv bei Douglas erhältlich. „In der Parfümerie verwenden wir hauptsächlich französischen Lavendel. Es ist so ein vertrauter, beliebter Duft, daher wollten wir ihn auf eine Weise erforschen, die man wahrscheinlich nicht gewöhnt ist. Wir haben natürlichen, englischen Lavendel genommen und sind in drei verschiedene Richtungen mit anderen Zutaten gegangen, um Jo Malone London einen Twist zu verleihen", erklärt Celine Roux, Global Head of Fragrance.