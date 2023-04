GS1 Austria: Kleine Striche - große Wirkung

Im April beging der Barcode seinen 50. Geburtstag. Die Kombination aus Balken und Lücken und einer darin verschlüsselten Nummer eröffnete nicht nur dem Handel die Digitalisierung. Die nächste Generation des Strichcodes birgt ungeahntes Potenzial.

© The Wrigley Company

© GS1 Austria

Erste Ansätze für einen maschinell lesbaren Code gab es Ende der 40er Jahre. 1949 entwickelt Norman Joseph Woodland auf der Grundlage des Morsecodes den Strichcode. Es dauerte mehr als 20 Jahre, bis die Wirtschaft diese Idee umsetzte: Am 3. April 1973 einigten sich zehn Branchenführer aus dem Handel und der Industrie in den USA darauf, einen einheitlichen Code für den Universal Product Code (U.P.C.) zur Identifikation von Lebensmitteln einzusetzen. Zur Auswahl standen damals mehrere Lösungen; runde und sternförmige waren ebenso darunter. Die Entscheidung fiel auf die von IBM entworfenen Lösung, weil sie omnidirektional lesbar ist. Das bedeutet, dass sich der Code aus jeder Richtung scannen lässt.Das erste Produkt, das über die Scan-Kassa eines Supermarktes abgerechnet wurde, war nicht ganz zufällig ein Wrigley’s Juicy Fruit Kaugummi. „Die Wahl fiel auf dieses Produkt, weil man damit beweisen wollte, dass der Strichcode auch auf sehr kleinen Produkten Platz findet“, erklärt Herzog. 1977 schließlich gründeten führende Organisationen aus zwölf verschiedenen Ländern in Brüssel die European Article Numbering Association (EAN). Österreich gestaltet mit EAN Austria – heute GS1 Austria – von Beginn an federführend die Entwicklung des Strichcodes mit. Heute ist der Barcode auf etwa einer Milliarde Produkten zu finden und täglich ist etwa 10 Milliarden Mal an den Ladenkassen das „Biep“ zu hören. Schon längst dient der Code nicht mehr nur als Kennzeichnung für Artikel des täglichen Bedarfs.Viele Branchen, wie etwa das Gesundheits- oder Bauwesen, setzen den Code ebenfalls ein. Er leistet einen erheblichen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft: Damit gekennzeichnete Rohstoffe und Verpackungen lassen sich damit leicht als fürs Recycling geeignet identifizieren. Der Code bildet die Basis für ein modernes Warenwirtschaftssystem und erlaubt damit eine exaktere Planung von Bestellmengen. Darüber hinaus ermöglicht der Code einen elektronischen und damit papierlosen Austausch von Dokumenten. „Der Konsument im Supermarkt erlebt eigentlich nur die Spitze des Eisberges“, erklärt Herzog und schildert: „Der Strichcode kommt über gesamte Lieferketten hinweg zum Einsatz.“Aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung sowie dem Wunsch nach mehr Information und Transparenz hat GS1 eine neue Generation von Produktkennzeichnung entwickelt. „Die Richtung geht hier klar zu 2D-Codes“, verrät Herzog. Diese Lösung hat gegenüber dem EAN-13 Strichcode zahlreiche Vorteile.2D-Codes wie etwa der bereits sehr gebräuchliche QR-Code sind robuster und leichter lesbar. Sie lassen sich selbst dann scannen, wenn die Verpackung zerknittert ist. QR-Codes benötigen nur 42 Prozent des Platzes, die ein EAN-13 Strichcode für sich in Anspruch nimmt. Ein Vorteil, über den sich insbesondere Verpackungsdesigner freuen werden. „2D-Codes können wesentlich mehr Informationen tragen“, ergänzt Herzog. Statt der 13 Zeichen des Strichcodes bilden QR-Codes bis zu 4000 Buchstaben oder mehr als 7000 Zahlen ab.Damit kann die nächste Generation des Strichcodes neben der GS1 Artikelnummer (GTIN) viele weitere Informationen wie etwa Verfallsdaten, Chargen- oder Seriennummern verschlüsselt tragen. Mit QR-Codes können sich Hersteller von Produkten direkt mit dem Konsumenten in Verbindung setzen. So führt beispielsweise ein Scan mit dem Smartphone auf eine Landing-Page im Web. Dort kann der Hersteller etwa Kochrezepte, Bauanleitungen oder interaktive Gewinnspiele bieten. „Mit einem QR-Code kann ich auch variable Informationen kodieren“, ergänzt Herzog und verweist dabei auf das Mindesthaltbarkeitsdatum. Dieses müssen die Hersteller von Lebensmittel bekanntlich chargen- oder tageweise zusätzlich zum EAN-13 Strichcode auf das Produkt aufbringen.Bereits heute setzen einige Branchen die neue Generation des Strichcodes ein. Der 2D-Code „GS1 DataMatrix“ hat sich etwa im Gesundheitswesen als globaler Standard etabliert. „Dort sorgt er für sichere Lieferketten und garantiert die Fälschungssicherheit verschreibungspflichtiger Medikamente“, sagt der GS1 Austria-Geschäftsführer. Die ÖBB verwendet 2D-Codes bereits seit einiger Zeit, um sicherheitsrelevante Bauteile zu kennzeichnen. Spätestens seit der Covid-Pandemie ist der Umgang mit 2D-Codes hierzulande gelernt. Denn QR-Codes sind ein wesentlicher Teil der Selbsttests.Trotz all dieser Vorteile der nächsten Generation ist der ursprüngliche Strichcode zu seinem 50. Geburtstag keineswegs am Ende. Ein solches ist noch nicht einmal abzusehen. Denn in vielen Absatzmärkten können 2D-Codes noch nicht gelesen werden. „Die Hersteller müssten die Verpackungen ihrer Artikel also hinsichtlich der Absatzmärkte differenzieren“, gibt Herzog zu bedenken und stellt klar: „Das wäre unzumutbar.“ Er ist sich unsicher, ob der 2D-Code den Strichcode jemals komplett ersetzen wird. Fest steht für Herzog hingegen: „ 2D-Codes bergen ein unglaublich großes Potenzial!“