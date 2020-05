GW Cosmetics : Pefekt für dunkle Augenbrauen

Vegane do-it-yourself Power-Brow Färbesets liegen nach wie vor im Trend. Daher wird die bestehende Power-Brow Range von BeautyLash um einen Farbton in Schwarzbraun erweitert.

Damit stehen nun drei oxidative Färbe-Kits zum Styling hell- bis dunkelbrauner bzw. schwarzbrauner Augenbrauen zur Verfügung. In nur wenigen Minuten können dunkelbraune bis schwarze Augenbrauen zu Hause optimal betont werden. Bereits ergraute oder weiße Härchen werden verlässlich abgedeckt. Durch die variable Dauer der Einwirkezeit lassen sich unterschiedliche Ergebnisse in der Farbintensität erzielen.Echte Salonqualität für eine einfache Anwendung zu Hause: mischen, auftragen, abnehmen, fertig! Der neue Farbton ist ab 20. Mai im BeautyLash Online-Shop sowie ab Juni in ausgewählten Drogeriemärkten erhältlich.