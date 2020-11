Hagleitner Hygiene: Pflegende Desinfektion

Hygienespezialist Hagleitner erweitert sein hagi-Sortiment: Das Händedesinfekt-Gel ist ab 13. November 2020 erhältlich und soll gleichzeitig desinfizieren und pflegen.

Hagleitner Hygiene

Unsere Hände sind derzeit vielen Belastungen ausgesetzt, was zu einer ausgetrockneten, wunden Haut führen kann. Draußen ist es kalt, innen warm und trocken, außerdem beanspruchen das viele Händewaschen und desinfizieren aufgrund von Covid-19 unsere Hände zusätzlich. Ein neues Produkt der Hagleitner Konsumentenmarke hagi soll dem entgegenwirken: das Händedesinfekt-Gel.Im Gel befinden sich Bio-Alkohol, Rückfetter, Feuchthaltemittel und Gelbildner. Damit ist das Gel besonders pflegend. Außerdem ist das neue Produkt gegen Bakterien, Pilze und Viren geprüft – neben dem Coronavirus SARS-CoV-2 soll es genauso vor dem Norovirus sowie vor weiteren Erregern schützen. Laut Herstellerangaben will es so geprüfte Krankenhausqualität und intensive Hautpflege vereinen. "Desinfektionserzeugnisse haben als Wirkverstärker mitunter Zusätze. Damit braucht es anteilsmäßig zwar weniger Alkohol, gerade für Kinder und Schwangere sind die Beigaben aber bedenklich. Manche stehen sogar in Verdacht, das Erbgut zu verändern und Krebs zu erregen. Beim Händedesinfekt-Gel fehlen Zusätze gänzlich, außerdem enthält es fast 20 Prozent mehr Alkohol als handelsübliche Ware", erklärt Kerstin Heine ist Chemikerin bei Hagleitner. Und Stefanie Hagleitner ergänzt: "Auf dem Konsumentenmarkt gibt es unseren Nachforschungen zufolge bisher wenig Vergleichbares. Geprüfte Krankenhausqualität mit dermatologischem Gutachten war bisher kaum für Privatpersonen ausgelegt." Das Präparat kommt wahlweise im berührungslosen Akku- oder im handbetriebenen Pumpspender und ist vorerst direkt im Webshop von Hagleitner oder via Amazon erhältlich.