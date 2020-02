got2b bändigt mit der neuen Fixierungsbürste nervige, kurz abstehende Härchen.

Wer kennt das nicht: Mühevoll wird morgens die Frisur gestylt, kurze Zeit später ruinieren sogenannte "Babyhärchen" den Look. Die got2b Bye Bye Babyhaar-Fixierungsbürste sagt diesen Härchen den Kampf an und fixiert den Look mit einer innovativen Produktformel. Außerdem hinterlässt sie ein glänzendes Finish Dank schlankem Design kann man die Bürste auch ganz praktisch in der Tasche mit dabeihaben. got2b Bye Bye Babyhaar ist ab sofort im Handel erhältlich.