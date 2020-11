Henkel: Die drei neuen von Silan sind vegan

Die neuen Silan Naturals Weichspüler-Varianten überzeugen mit einer veganen Formel und 99 Prozent naturbasierten Inhaltsstoffen.

Dabei verzichten die neuen Weichspüler der Henkel-Marke zudem auf Silikone und Farbstoffe, hingegen nicht auf eine nachhaltige Verpackung. Denn ihre Flaschenkörper bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Plastik. Erhältlich ist der umweltfreundliche Weichspüler in den drei Duftrichtungen Ylang Ylang & Süßgras, Kokoswasser & Mineralien sowie Pfingstrose & Weißer Tee. Die Düfte werden dabei aus nachhaltigen Duftinhaltsstoffen gewonnen. Zusätzlich dazu unterstützt der Konsumgüterriese die Gemeinden in den Anbauregionen. Die Formel beinhaltet zu 99 Prozent naturbasierte Inhaltsstoffe. Sie ist zudem komplett vegan, was durch die Vegan Society Organisation auch mit einem Siegel belegt wird.



Galerie: Silan Naturals