Diadermine bietet mit Lift+ Phyto-Retinol eine effektive Formel aus Inhaltsstoffen mit 95 Prozent natürlichen Ursprungs.

Galerie: Diadermine Lift+ Phyto-Retinol

Henkel bringt unter der Beauty-Marke Diadermine Lift+ Phyto-Retinol eine neue Gesichtspflegeserie auf den Markt, die mit 95 Prozent Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs und optimaler Hautverträglichkeit überzeugt. Die neue Hautpflegeserie besteht aus vier Produkten – Tagescreme, Nachtcreme, Augencreme und Ampullen – die allesamt versprechen, Falten zu reduzieren, die Elastizität, den Teint, den Feuchtigkeitsgehalt und die Ausstrahlung der Haut zu verbessern.