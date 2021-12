Henkel: Flexibles Styling

Die neuen Taft Men Produkte halten nichts von starren Strukturen und setzen stattdessen auf flexiblem Halt und ein mattes Finish.

Bei Schwarzkopf ist man sich sicher, dass der Trend in der Männerwelt weg von klassischen Gel-Styles hin zu mehr Natürlichkeit geht. Frei nach dem Motto "Kein Styling ist auch keine Lösung" erweitert Taft Men deshalb das Portfolio für "männliche Beauty Nerds" und bietet neben den Gel-Klassikern auch Produkte für simple, natürliche Looks an. Mit der Taft Forming Styling Paste lassen sich die Haare leicht formen. Durch die cremige Konsistenz gibt es einen starken Halt, gleichzeitig bleiben die Styles flexibel. Das Taft Power Invisible Gel gibt dem Haar getreu dem Namen eine unsichtbare Fixierung, ohne Rückstände zu hinterlassen. Das Produkt verspricht bis zu 24 Stunden Halt.