Henkel: Fliederfarbener Winterzauber

Henkel

Glem bringt ein neues Wintershampoo in limitierter Auflage auf den Markt, das das Haar in der kalten Jahreszeit vor dem Austrocknen schützen soll.

Schnee, Eisregen, Kälte oder Sturm soll mit dem Glem vital Wintershampoo kein Problem mehr sein. Die limited Edition Beeren und Mandelmilch pflegt Haar und Kopfhaut, macht die Haarspitzen glatt und wirkt Hautschuppen effektiv entgegen, verspricht das Unternehmen. Außerdem entfalten die Haare dadurch einen Glanz und fühlen sich weich und geschmeidig an - ohne Beigabe von Silikonen. "Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht vermuten würde, gerade im Winter ist das Haar großem Stress ausgesetzt. Die durch das Heizen erzeugte trockene Luft entzieht unserem Haar wertvolle Feuchtigkeit. Zudem scheuern dicke Jacken, Rollkragenpullover, Mützen oder auch Ski-Helme nicht nur die Haarspitzen auf, sondern können auch die Kopfhaut reizen. Außerdem verwendet man gerade in der kalten Jahreszeit vermehrt Föhn und Glätteisen, um dem Haar seine volle Pracht zu geben. All das zeigt: Wenn die Tage kälter werden, benötigt unser Haar besondere Zuwendung", betont Friederike Orbea, Leitung Brand Management Henkel Beauty Care Retail Österreich.