Henkel: Gestärkt bis in die Spitzen

Mit dem neuen Glem Vital 2in1 Shampoo & Balsam sollen gestresste Haare in einem Schritt bis in die Spitzen gestärkt werden.

Arbeit, Kinder und Freizeit unter einen Hut zu bekommen, kann sehr zeitintensiv sein, da bleibt oft nicht viel Zeit für die Haarpflege. Das neue Glem Vital 2in1 Shampoo & Balsam Rosen-Öl soll dem Abhilfe schaffen. Beide Anwendungsschritte sind hier in einer Flasche vereint und stärken gestresste Haare bis in die Spitzen."Natürlich, vegan, frei von künstlichen Zusatzstoffen, umweltverträglich, gesund und gut für die Seele – das sind einige der Attribute, die Konsumenten heute von Produkten fordern. Damit einhergehen aber auch steigende Ansprüche an die Leistungsfähigkeit und das Produktversprechen von Marken: Bestmögliche Ergebnisse bei minimalem Aufwand und in kürzester Zeit stehen ganz oben auf der Wunschliste. Hier setzt Glem vital mit der neuen Variante 2in1 Shampoo & Balsam perfekt an", sagt dazu Friederike Orbea, Leitung Brand Management Henkel Beauty Care Retail Österreich.