Henkel: Kräftiges Haar - auch im Winter

Die neue Gliss Kur Winter Repair-Linie gibt dem Haar die Pflege, die es braucht, um besonders in der kalten Jahreszeit strahlend schön und gepflegt auszusehen.

Kalte Temperaturen, trockene Heizungsluft und Föhnwärme: Gerade im Winter wird das Haar stark strapaziert und fühlt sich spröde und aufgeraut an. Auch Haarbruch ist ein Problem, unter dem Haare im Winter häufig leiden: "Im Winter reiben sich die Haare oft an Mützen, Krägen, Schals und Mänteln. Dadurch werden sie zusätzlich strapaziert und neigen schneller zu Haarbruch. Außerdem laden sich die Haare durch die Reibung mit Pullovern, Schals und Mützen besonders schnell auf, was zum Fliegen der Haare führt", erklärt Elisabeth Poppe, Leiterin Forschung und Entwicklung Hair Care im Henkel-Unternehmensbereich Beauty Care.

Das Gliss Kur Winter Repair Pflegeshampoo reinigt und schützt das Haar, repariert die Haarstruktur und gibt winterstrapaziertem Haar mehr Widerstandskraft. Die Gliss Kur Winter Repair Pflegespülung mit Anti-Frizz Effekt repariert und pflegt das Haar intensiv, schützt gerade in der kalten Jahreszeit vor trockenem Haargefühl und macht das Haar widerstandsfähiger. Die Gliss Kur Winter Repair Pflegende 2-in1 Haarkur mit Anti-Frizz Effekt spendet intensive Pflege und macht das Haar weicher und widerstandsfähiger. Die nährende Tiegelkur lässt sich auf zwei Arten anwenden: Als Pre-Shampoo schützt sie das Haar beim Haarewaschen, als Post-Shampoo gibt sie geschädigtem Winterhaar eine Extraportion Pflege. Einfach vor oder nach der Haarwäsche sanft im feuchten Haar verteilen, zwei bis drei Minuten einwirken lassen und ausspülen, fertig.