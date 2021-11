Henkel: Nachhaltig sauber waschen?

Mit den Persil Eco Power Bars bringt Henkel kompaktierte Waschmitteltabs in den Handel.

Mit seiner jüngsten Persil-Produktinnovation setzt Henkel neue Maßstäbe bei der Reduktion von CO 2 und Plastik. Denn die neuen Persil Eco Power Bars bieten dem Konsumgüterriesen zufolge zahlreiche ökologische Vorteile: Zum einen ist das Waschmittel so stark komprimiert, dass die Tabs in einer deutlich kleineren Kartonverpackung angeboten werden können - die zudem nahezu plastikfrei. Zum anderen verursacht die Herstellung der neuartigen Waschmitteltabs 30 Prozent weniger Emissionen als die des bisher CO 2 -freundlichsten Produkts von Persil, dem Persil Universal Kraft-Gel. Im Bereich Transport erzielt Henkel darüber hinaus eine CO 2 -Reduktion im Vergleich zu klassischen Flüssigwaschmitteln: Der handliche Karton ist nämlich nicht größer als ein Buch und lässt sich dadurch leichter transportieren und lagern, hebt der Konzern die Vorteile des kompaktierten Waschmittels hervor. Sein 30 Gramm leichter Tab soll für eine Waschladung von bis zu 4,5 kg normal verschmutzter Wäsche reichen. Die Persil Eco Power Bars ist mit einer biologisch abbaubaren Hülle überzogen, die sich im Wasser bereits bei einer Waschtemperatur von 20 °C auflöst.