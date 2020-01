Henkel: Nature Box launcht festes Shampoo

Das Unternehmen setzt beim Haarewaschen auf "Beauty Positivity" mit Verantwortungsbewusstsein.

Mit dem festen Shampoo für die Haare hat Nature Box nun ein Produkt auf den Markt gebracht, das nicht nur ein positives Lebensgefühl vermitteln soll, sondern auch mit dem Thema Nachhaltigkeit punktet. Die Verpackung wird aus recyclebaren FSC zertifiziertem Papier hergestellt. Das Produkt selbst besteht aus kaltgepressten Frucht- und Nussölen, ist vegan, frei von Silikonen, Parabenen, Sulfat-Tensiden sowie küntslichen Farbstoffen. Aufgrund der Konsistenz soll das feste Shampoo so ergibig sein, wie zwei herkömmliche Shampoos à 250 ml. Außerdem sind die handlichen Formate besonders reisefreundlich und müssen für die Kontrolle am Flughafen nicht wie flüssige Produkte separat abgefüllt werden.Die Anwendung ist ganz einfach: In den Händen unter warmem Wasser aufschäumen, auf dem Haar auftragen, verteilen, einmassieren, wiederholen und zum Schluss gut ausspülen.Das feste Shampoo von Nature Box ist in den drei Varianten Reparatur, Frische und Volumen ab sofort im Handel erhältlich.