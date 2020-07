Henkel: ProNature-Range wächst

Henkel erweitert die ProNature-Range um Somat ProNature All in 1 Geschirrspüler-Tabs, Blue Star ProNature Grapefruit WC Beckensteine und den Clin ProNature Nachfüllbeutel.

Henkel erweitert das Sortiment an umweltfreundlichen Haushaltsreinigern der ProNature-Linie laufend weiter und kommt damit der steigenden Konsumentennachfrage nach Öko-Reinigern nach. Die grüne Linie wurde bereits 2018 lanciert und umfasste zunächst Produkte der Marken Pril, Blue Star und Clin. Nun kommen mit Somat ProNature All in 1 Tabs und weiteren Blue Star- und Clin-Produkten weitere Neuheiten hinzu. Die Range verfügt über Ecolabel-Zertifizierung und je nach Produktart über bis zu 100 Prozent recycelte Verpackung. Die PET-Flaschen enthalten laut Hersteller zusätzlich einen bis zu 50 prozentigen Anteil an Social Plastic.

Umweltfreundliche Aspekten spielen auch bei der Formulierung einer wichtige Rolle und so stammen etwa 95,5 Prozent der Inhaltsstoffe von Pril ProNature aus natürlichen Ursprung. Ab sofort ist es mit der neuen 500 ml-Packung auch in einer praktischen Haushaltsgröße erhältlich. Die Flasche ist zu 100 Prozent recycelt und auf den Einsatz von Farbstoffen wird verzichtet. Mit Somat ProNature All In 1 ergänzt der Konsumgüterriese die Range um Geschirrspülmitteltabs, deren Inhaltsstoffe zu 94 Prozent aus natürlichen Ursprung kommen und auf Duftstoffe verzichten.

Nach dem erfolgreichen Launch von Blue Star Kraft-Aktiv Minze & Eukalyptus WC Steinen folgt nun die neue Variante Grapefruit. Ihr Körbchenplastik, Blister-Karton und Blister-Plastik werden aus 100 Prozent recyceltem Material hergestellt. Abgerundet wird das Portfolio von den beiden Blue Star ProNature WC Reiniger in den selben Duft-Varianten.