Henkel: Schnelle Hilfe für überhitztes Haar

Die Gliss Kur Summer Repair Linie umfasst vier Pflegeprodukte, um die Haarpracht nach dem Poolbesuch zu pflegen.

Salzwasser, Sonne, Chlor: Die Haare werden im Sommer stark strapaziert und fühlen sich schnell spröde, strohig und trocken an. Auch Spliss ist ein häufiges Sommerhaar Phänomen: "UV-Strahlen greifen den Haarschutzmantel an und das Haar raut auf und wird glanzlos. Stoßen die Haare dann auf Schultern oder Kleidung auf, spalten sich die Spitzen schnell und es entsteht Spliss. Aber auch Salz- und Chlorwasser können die Brüchigkeit der Haarstruktur verstärken und so die Splissbildung im Sommer beschleunigen", erklärt Elisabeth Poppe, Leiterin Forschung und Entwicklung Hair Care im Henkel-Unternehmensbereich Beauty Care.

Um der sommerlichen Belastung entgegenzuwirken, umfasst die Limited Edition der Gliss Kur-Range vier Produkte: Das Gliss Kur Summer Repair Pflegeshampoo reinigt das Haar und entfernt Rückstände von Salzwasser, Chlor und Sonnencreme, während es gleichzeitig sommerstrapaziertes Haar repariert und regeneriert. Die Gliss Kur Summer Repair Express-Repair-Spülung verbessert – auf das handtuchtrockene oder trockene Haar angewandt – sofort die Kämmbarkeit, schützt, in Kombination mit dem Shampoo, vor Farbverblassen und repariert und regeneriert sommerstrapaziertes Haar, ohne ausspülen. Die Gliss Kur Summer Repair 3-in-1 Pflegekur spendet besonders intensive Pflege, die das Haar in der warmen Jahreszeit regelmäßig benötigt, um den Sommereinflüssen zu trotzen. Das Gliss Kur Summer Repair Haaröl ist durch die praktische Größe der perfekte Begleiter für unterwegs und wirkt wie eine wahre Wunderwaffe gegen trockene Spitzen.