Henkel: Shot für die Haare

Kleines Format, große Wirkung: Die 60-ml-Hair Shots mit kaltgepresstem Argan-, Avocado- oder Olivenöl der zertifizierten Naturkosmetikmarke Nature Box liefern hochwirksame, superschnelle Pflege in nur 30 Sekunden.

Hochkonzentriert und intensiv pflegend in nur 30 Sekunden: Die Nature Box Hair Shots bieten wirkungsvolle und zertifizierte Naturkosmetikformeln mit jeweils fünfmal mehr an kaltgepresstem Öl aus einer Frucht oder Nuss als andere Nature Box Kuren. Kaltgepresste Öle werden besonders schonend hergestellt, wodurch nur wenige der wertvollen Inhaltsstoffe verloren gehen. Die Formeln mit kaltgepressten Ölen verleihen dem Haar Kraft, Geschmeidigkeit und Glanz. Dabei sind die Kuren-Minis echte Quickies und versorgen das Haar schnell und einfach mit tiefenwirksamer Pflege, ohne es zu beschweren. Der nährende Hair Shot mit kaltgepresstem Arganöl macht das Haar geschmeidig und lässt es seidig glänzen. Der reparierende Hair Shot Avocado pflegt das Haar intensiv und sorgt für Tiefenreparatur vom Ansatz bis in die Spitzen. Der kräftigende Hair Shot Olive mit kaltgepresstem Olivenöl stärkt das Haar und schützt langes vor Haarbruch.

Die Nature Box Hair Shots-Flaschen sind recyclebar und bestehen wie alle Nature Box-Flaschenkörper ab Oktober 2021 zu 100 Prozent aus Social Plastic - also Plastik, das an Strand und Land gesammelt wurde, und so wieder der Wertschöpfungskette zugeführt wird. Alle drei Varianten sind für 4,49 Euro im Handel erhältlich.