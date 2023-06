Henkel: Sommer für die Haare

Henkel

Damit die Haare auch im Sommer frisch und strahlend, statt trocken und spröde aussehen, hat Henkel gleich mehrere Lösungen von Gliss und Glem parat.

Sowohl von Gliss als auch von Glem gibt es dieses Jahr wieder neue Produkte, die das Haar im Sommer schützen und pflegen. "Haare werden im Sommer stark strapaziert und fühlen sich schnell spröde, strohig und trocken an. Auch Spliss ist ein häufiges Sommerhaar Phänomen. UV-Strahlen greifen den Haarschutzmantel an und das Haar raut auf und wird glanzlos", betont Jaroslava Haid-Jarkova, Leitung Henkel Consumer Brands Österreich. Eine Lösung von Henkel ist die Gliss Summer Repair-Linie. Pflegeshampoo, Express-Repair-Spülung und After Sun Haaröl sollen dabei sommerstrapaziertes Haar reparieren und vor Farbverblassen schützen. Die Formel enthält Keratin und leichte Öle. Während das Pflegeshampoo die Haare reinigt und Rückstände von Salzwasser, Chlor und Sonnencreme entfernt, repariert und generiert, verbessert die Express-Repair-Spülung die Kämmbarkeit, ohne Ausspülen, und schützt laut Hersteller, in Kombination mit dem Shampoo, vor Farbverblassen und Sommerschäden. Das Haaröl wird als Wunderwaffe gegen trockene Spitzen beschrieben.