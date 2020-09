Henkel: Zurück in den Urlaub

Die neuen Duschgels #Throwback Moments von Fa bringen die schönsten Urlaubsmomente zurück und nehmen die Sinne mit auf eine Duftreise.

Der Pink Sunset-Duft in Duschcreme, Duschgel und Deodorant versetzt zurück in den Urlaub und erinnert an den Sonnenuntergang am Strand, so das Versprechen von Hersteller Henkel. "Fa bedient mit Fa #Throwback Moments zwei Trends: Zum einen dem Trend zu Limited Editions – viele Konsumenten probieren gerne neue Düfte aus – und andererseits ist Fa #Throwback Moments inspiriert vom Social-Media-Trend des Throwback Thursday - Fa erweckt mit den #Throwback Moments eine neue Art, die Vergangenheit zu feiern", erklärt Friederike Orbea, Leitung Brand Management Henkel Beauty Care Retail Österreich.

Die Produkte haben eine vegane Formel und sind frei von Mikroplastik-Partikeln. Das Sunset Dream Anti-Flecken-Deodorant bietet bis zu 48 Stunden Schutz und verzichtet ganz auf Aluminiumsalze.