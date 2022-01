HSEQ-Pro: UV-Licht als Virenkiller

HSEQ-Pro

Die von HSEQ-Pro aus Traun (OÖ) vermarktete Lumeelamp desinfiziert und entkeimt die Luft in Innenräumen mittels kurzwelliger Lichtstrahlung.

In Operationssälen, in der Wasseraufbereitung oder in der Lebensmittelindustrie wird kurzwelliges UV-C Licht schon seit Langem zur Desinfektion von Luft eingesetzt. Nun ist diese Technik dank der Lumeelamp auch in privaten oder gewerblich genutzten Innenräumen einsetzbar.