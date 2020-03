Dank dem Startup-Ticket der Puls4-Show "2 Minuten 2 Millionen" kommt der weltweite Trend nun auch in den österreichischen Drogeriefachhandel.

Während internationale Parfümerie- und Drogerie-Ketten CBD Kosmetikprodukte bereits listen, waren diese hierzulande meist nur in spezialisierten CBD-ShopsMarkus Kuntke, Trend- und Innovationsmanager der Rewe International, zeigt sich in der Puls 4 Startup-Show “2 Minuten 2 Millionen” begeistert von der neuartigen CBD Kosmetik. Ab sofort sind die CBD Produkte derKosmetikmarke Indica Skincare in rund 600 Bipa FilialenIns Sortiment kommen zwei Produkte aus der CBD Anti Pollution City Detox Linie. Dabei handelt es sich um eine Tagescreme sowie eine Augen Kontur Creme. Beide Pflegeprodukte weisen denam europäischen Markt zugelassenen CBD-Gehalt in der Gesichtspflege auf, der durch die einzigartige Qualität und Herstellungsweise erreicht wird. Unterstützt wird CBD als Inhaltsstoff von über 20 weiteren natürlichen Inhaltsstoffen wie Aloe Vera, Hanfsamenöl, Retinol, Avocado, Trauben, Kaffee, Reiskleieöl, Gurke oder Hyaluronsäure. Alle Produkte sind 100 Prozent natürlich, geruchsneutral, ohne Konservierungsstoffe sowie paraben- und silikonfrei.