iSi: Nitro-Coffee und mehr auch für zu Hause

Das heimische Unternehmen iSi präsentiert mit iSi Nitro und den dazugehörigen iSi Nitro Chargern ein System, um Nitro Coffee und andere Nitro-Kreationen auch ganz einfach selbst zubereiten zu können.

iSi-Rezeptidee: Nitro Turmeric Tea iSi GmbH Zutaten:

500 ml Cold Brew Tea (Passionsfrucht)

400 ml Maracuja Saft, klar

50 ml Maracuja Sirup

30 ml Limettensaft

15 g Kurkuma

Zubereitung

Alle Zutaten aufmixen und durch Trichter und Sieb in einen iSi Nitro füllen. 1 Nitrokapsel aufschrauben, 8 x schütteln und direkt in ein Glas füllen.

In New York und Co. ist der Cold Brew Coffee, der mit Stickstoff zubereitet wird, schon längst Trend. Aufgrund der kalten Extraktion weist er nur einen geringen Bitterstoff- und Säureanteil auf, dafür hat er eine leicht süße Note, ohne Zucker und zugesetzte Milchprodukte. Ab sofort kann man das Geschmackserlebnis auch bei uns in der Gastronomie, im Eventcatering aber auch selbst zu Hause, ohne Zapfanlage zubereiten. Dafür hat iSi mit iSi Nitro und den dazugehörigen Chargern ein handliches, platzsparendes System im Edelstahl-Look präsentiert, das im ausgewählten Fachhandel, Großhandel und im eigenen Webshop erhältlich ist. Damit sollen aber nicht nur Kaffee-, sondern auch Eistee- Cocktailfans auf ihre Kosten kommen. "Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt", heißt es.