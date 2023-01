Die Körperpflegemarke bebe bringt zu Jahresbeginn zwei neue feste Duschen aus Inhaltsstoffen, die zu 92 Prozent natürlichen Ursprungs sind.

Bereits im Herbst 2022 präsentierte bebe seinen neuen, diverseren Markenauftritt und im Zuge dessen auch einige nachhaltigere Produkte. Neben natürlichere Inhaltsstoffen, und verbesserten Formulierungen stehen vor allem auch recycelbare Verpackungen im Fokus der Marke aus dem Johnson & Johnson-Konzern. Seither sind mehr als zwei Drittel aller Verpackungen der Marke recycelbar. Wie damals angekündigt, wird die Produktpalette schrittweise weiter optimiert. Eine Kampagne unter dem neuen Claim "be you. be true" sollte vor allem auf Social Media zeigen, dass man sich in der eigenen Haut wohlfühlen und alle Facetten von sich selbst feiern sollte.