Johnson & Johnson launcht die neue Neutrogena Glow Boost Revitalisierende Nachtpflege.

Dank ihrer Formel mit dem Power-Inhaltsstoff Neoglucosamine, verspricht die neue Nachtpflege die Haut zu regenerieren und die natürliche Zellerneuerung der Hautoberfläche zu beschleunigen. Damit hilft sie, ersten Anzeichen der Hautalterung vorzubeugen und zaubert ein erfrischtes Hautbild quasi über Nacht. Dank der Glow Boost Revitalisierenden Nachtpflege steht einer erholten Haut inklusive Glow direkt am Morgen nichts mehr im Wege, verspricht jedenfalls Johnson & Johnson. Die neue Nachtpflege ergänzt die Glow Boost Pflegelinie, die sich für alle Hauttypen eignet. Ihre leichte Textur und milde Formulierung beschwert nicht und sorgt für eine geschmeidige Haut.