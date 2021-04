Die neue Produktlinie Neutrogena Glow Boost sorgt in einer vollständigen Pflegeroutine in nur drei Schritten für eine strahlende Haut.

Neutrogena Glow Boost ist die erste revitalisierende Gesichtspflegeserie der Johnson & Johnson Marke. Die neue Range verspricht, wie der Name schon verrät, die Haut zum Strahlen zu bringen und dabei gleichzeitig, der Hautalterung vorzubeugen. Die Serie besteht aus Peeling, Serum, Tagespflege und LSF 30 Fluid und bildet eine abgestimmte Pflegeroutine mit wissenschaftlich bestätigten Formeln, die effektive Inhaltsstoffe enthalten. Ihre Effektivität ist in wissenschaftlichen Studien bestätigt, so der Hersteller. Einer Umfrage zufolge gaben 96 Prozent der Testerinnen an, dass ihre Haut nach der Verwendung der Neutrogena Glow Boost-Produkte gesünder aussieht und strahlender wirkt.