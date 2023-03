Henkel: Somat All in 1 Power Gel

Laut Hersteller Henkel sind mit dem Somat All in 1 Power Gel perfekte Spülergebnisse zu erzielen. Der Flaschenkörper besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Plastik.

Das All in 1 Power Gel von Somat löst sich sofort auf und bringt kraftvolle Reinigung. Auch im Kurzprogramm verspricht der Hersteller "keine Rückstände und brillanten Glanz". Die Formel des Gels schützt das Geschirr und Gläser, durch die flexible Dosierung ist auch das Spülen von leicht verschmutztem und weniger Geschirr gut möglich. Bei der Verpackung setzt Henkel auf Rezyklat: Der Flaschenkörper des Somat All in 1 Power Gels besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Plastik.

Das neue Somat All in 1 Power Gel ist ab sofort im Handel erhältlich.