Laverana: Sehnsucht nach dem Meer

Die innovative Hydro Sensation Pflegelinie bringt das natürliche Frische-Gefühl vom Strand direkt ins Badezimmer.

In den neuen Pflegeprodukten sorgen natürliche Hyaluronsäure und Bio-Alge für eine intensive Feuchtigkeitsversorgung, die die Haut regeneriert. Während die leichte Gel-Tagescreme, ein Serum und ein Pflegespray schnell einziehen und den Extra-Frische-Kick wie nach einem Tag am Meer geben, befreit Mizellenwasser im Handumdrehen von Make-up.Das Kartonmaterial der Umverpackungen bestehen zu 100 Prozent aus Rezyklat, welches aus alter Milch-, Saft- und Wasserflaschen gewonnen wird. Der Tiegel der Tagespflege besteht dabei zu 73 Prozent aus Rezyklat. Da der Naturkosmetikhersteller Laverana ein klimaneutrales Unternehmen ist, werden die CO-Emissionen durch die Förderung eines ClimatePartner Waldschutz-Projektes in Peru ausgeglichen.