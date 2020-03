Die Liftactiv Specialist Glyco-C Peeling Ampullen von Vichy glätten das Hautbild und hellen Pigmentflecken auf.

Vichy hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ampullen zu entwickeln, die nicht nur mit hoher Wirksamkeit und sichtbaren Ergebnissen überzeugen, sondern auch höchst effizient, einfach und sicher in ihrer Anwendung sind. Für die effiziente Aufteilung auf zwei Anwendungen sind daher die Wirkstoffkonzentrate optimal in einer schützenden Braunglasampulle dosiert. Enthalten sind dabei 10 Prozent Glycolsäure-Komplex, Vitamin C und Hyaluron (beide natürlichen Ursprungs).Die Liftactiv Glyco-C Peeling Ampullen sind als 10er (20 Anwendungen) und als 30er (30 Anwendungen) Packung erhältlich und sollen jeweils abends verwendet werden. Der speziell entwickelte Applikator ermöglicht eine sichere und gezielte Portionierung sowie die Wiederverschließbarkeit der Ampullen.