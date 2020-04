L’Oréal: Maybelline punktet mit Natürlichkeit

Ob Nude-Lidschatten-Palette, Augenbrauenstift für definierte Brauen oder Mascara für ausstrahlungskräftige Wimpern, im Frühling dreht sich bei den neuen Produkten alles um schlichtes Make-Up.

L’Oréal Nudes of New York Lidschatten Palette 1/3 Teilen L’Oréal Brow Extensions Augenbrauen-Pomade 2/3 Teilen L’Oréal Lash Sensational Mascara 3/3 Teilen

Aber nicht nur für den Alltag sind die drei Newcomer in der Maybelline-Familie perfekte Begleiter. Auch das Party Make-Up gelingt im Handumdrehen.Die 16 warmen Töne der Nudes of New York Lidschatten Palette sind leicht miteinander kombinierbar und sorgen dank der hochpigmentigen Formel für ein intensiv leuchtendes Ergebnis. Optisch vollere Augenbrauen zaubert die Brow Extension Augenbrauen-Pomade in vier verschiedenen Farben. Mit Hilfe der mit feinen Fasern angereicherten Creme wird für einen 3D-Effekt gesorgt, der die Brauen betont. Den Abschluss bildet die Lash Sensational Mascara für volle aufgefächerte Wimpern.Die Produkte sind ab Mai 2020 im Handel erhältlich.