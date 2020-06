Filorga, die Exklusivmarke von Marionnaud, präsentiert mit dem Optim-Eyes Refresh einen innovativen Augenpflegestick für unterwegs.

Der neue Stick lässt sich mühelos in die Handtasche oder in die Kosmetiktasche mitnehmen und kann somit bei den leichtesten Anzeichen von müden Augen gezückt und angewandt werden. Seine kühlende Textur wird auf die Augenkontur aufgetragen und soll in Sekunden abschwellend wirken, so das Versprechen des Herstellers Filorga. Der französische Pflegexperte entwickelt seit über 35 Jahren innovative Anti-Aging Lösungen, die weltweit bei Dermatologen und Schönheitschirurgen Anklang finden.

Der Optim-Eyes Refresh verfügt über die Melaton-Eyes-Technologie von Filorga. Dabei handelt es sich um eine leichte, feuchtigkeitsspendende Formel, die die Wirkung gegen die Anzeichen müder Augen verstärkt. Die Neuheit ist ab sofort exklusiv bei Marionnaud erhältlich.