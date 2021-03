Marionnaud: Nächtlicher Pflege-Booster

Die reichhaltige Ampullen-Kur von viliv mit dem Wirkstoff Multi-Ceramide transformiert strapazierte Haut über Nacht.

Die Ampullen-Kur der "viliv C - Ceramid Nacht Ampullen" verhilft dank des HighTech-Wirkstoffs Multi-Ceramide strapazierter Haut quasi über Nacht zu neuer Frische. Dabei füllt der hautidentische Komplex Schäden nicht nur kurzzeitig auf, sondern regt, in Kombination mit Peptiden und Oligosacchariden aus der Lupine, den natürlichen Aufbau von epidermalen Proteinen und Lipiden nachhaltig an. Die Ampullen können regelmäßig oder auch als Kur angewendet werden und stärken dadurch die Barrierefunktionen der Haut langfristig. Trockene bis sehr trockene, reife und empfindliche Haut wird dadurch optimal vor äußeren Reizen und Feuchtigkeitsverlust geschützt, erscheint vitalisiert, geglättet und geschmeidig - so das Versprechen der Exklusivmarke von Marionnaud.