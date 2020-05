Die neue Exklusivmarke von Marionnaud bietet eine Vorbereitung des Körpers auf die kommende Sommersaison.

Die Schweizer Marke skin689 steht für hochwirksame Kosmetik, die ausschließlich in der Schweiz hergestellt wird. Sie hat sich vor allem als Spezialist für die Korrektur von unerwünschten sichtbaren Veränderungen der Haut etabliert und bietet Ingredienzen und innovative, hautstraffende Wirkstoffe zur Behandlung von Cellulite, Falten und Konturverlust. Die Pflegemarke verwendet in ihren Produkten fein abgestimmte Wirkstoffe, die in Kombination mit dem Linienwirkstoff CHacoll in eigens für die spezifischen Anwendungen abgestimmten Formulierungen zum Einsatz kommen. Der Linienwirkstoff von skin689 stammt aus der medizinischen Forschung und wurde erst kürzlich weiterführenden Tests unterzogen, um Hinweise auf den Wirkungsmechanismus gewinnen zu können.

Laut dem Hersteller war das Ziel der Untersuchungen herauszufinden, ob CHacoll im Zusammenspiel mit den Zellen der Oberhaut natürliche Haut Moleküle- und Faktoren stimulieren kann, die dann auf den Fibroblasten und Fettzellen quasi indirekt eine Collagenproduktion sowie eine Reduktion von Fett ermöglichen. Die Experimente wurden durchgeführt, um die gemessenen positiven Effekte der skin689 Produkte auf Cellulite sowie Hautfestigung experimentell untermauern zu können, was laut Unternehmensangaben auch gelungen ist.

Die Produkte von skin689 sind ab sofort bei Marionnaud und unter marionnaud.at erhältlich. Die Serie besteht aus Anti-Cellulite Creme, Firm Skin Decolleté and Neck Creme, Hand and Finger Rejuvenation Creme, Firm Skin Upper Arms Emulsion, Firm Skin Decolleté Maske und Bio-Cellulose Gesichtsmaske.